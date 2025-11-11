อยุธยาสาหัส! น้ำท่วมลุกลาม 11 อำเภอ กระทบเกือบ 6 หมื่นครัวเรือน ถนน–จุดกลับรถจม ร้านอาหารหยุดยาว 3 เดือน ขาดรายได้ต่อเนื่อง

พระนครศรีอยุธยา – น้ำเจ้าพระยายังเอ่อสูงต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแตะ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำขยายวงกว้าง 11 อำเภอ ชาวบ้านเดือดร้อนกว่าเกือบ 6 หมื่นครัวเรือน
วันนี้ (11 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดสองฝั่งแม่น้ำ
ภาพรวมทั้งจังหวัดอยุธยา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว 11 อำเภอ 143 ตำบล 945 หมู่บ้าน รวมประชาชนเดือดร้อนกว่า 59,490 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเสนา, ผักไห่, บางบาล, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา, บางปะอิน, บางปะหัน, บางซ้าย, บ้านแพรก, ลาดบัวหลวง และล่าสุด อำเภอมหาราช ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัยครั้งนี้แล้ว 14 ราย ในพื้นที่เสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร และตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณถนนสาย 347 อยุธยา–ปทุมธานี โดยเฉพาะจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงกว่า 30–40 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ ต้องปิดจราจรชั่วคราว
ใกล้กันมีร้านอาหารชื่อดัง “แอบแซ่บ” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกน้ำท่วมสูงหลายเมตร โต๊ะเก้าอี้ต้องยกขึ้นมาตั้งริมถนน แต่ก็ยังไม่พ้นน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
นางสุรัชต์ วงสุขกำ อายุ 62 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า น้ำท่วมพื้นที่มานานกว่า 3 เดือนแล้ว ช่วงที่ระดับน้ำลดได้ล้างร้านเตรียมเปิดบริการ แต่ไม่นานน้ำก็กลับมาท่วมอีก “ตอนนี้เหนื่อยมาก ของขนหนีน้ำจนหมด แต่ก็ยังไม่พ้น ข้าวของที่ยกขึ้นถนนก็ถูกน้ำท่วมอีก ต้องหยุดขายไปกว่า 3 เดือน ขาดรายได้ทุกวัน พยายามกั้นน้ำก็ไม่อยู่ อุดตรงหนึ่ง น้ำก็ทะลักอีกฝั่ง เดือดร้อนไปทั่วทั้งชุมชน” เจ้าของร้านกล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้า
ขณะเดียวกัน ถนนหลายสายในพื้นที่พระนครศรีอยุธยายังถูกน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะถนนเชื่อมระหว่างอำเภอเสนา–ผักไห่ และบางบาล–บางไทร การสัญจรถูกจำกัด เจ้าหน้าที่ต้องวางแนวกั้นน้ำและจัดเส้นทางสำรองให้ประชาชนใช้เดินทาง
สถานการณ์ล่าสุดยังคงน่ากังวล เนื่องจากปริมาณน้ำจากตอนบนยังคงไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ลุ่มภาคกลาง โดยชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ 11 อำเภอเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมงดทำกิจกรรมในพื้นที่ติดตลิ่ง เพื่อความปลอดภัย