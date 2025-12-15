found & found จับมือ OR ส่งมอบชุดดูแลสุขอนามัยและเวชภัณฑ์ มูลค่ากว่า 180,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่

found & found ร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามชั้นนำจาก ญี่ปุ่น-เกาหลี ภายใต้ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) นำโดย นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน และบริษัท สุกิ เบลซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจับมือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ในโครงการ “ฮาวทูไม่ทิ้งกัน” เดินหน้าสานต่อพันธกิจการดูแลชุมชนและสังคม ผ่านการส่งมอบชุดดูแลสุขอนามัยและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูหลังเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา มูลค่ากว่า 180,000 บาท ประกอบด้วยสบู่ แชมพู ยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นตัวหลังน้ำลด ครอบคลุม 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ และชุมชนสะพานดำ โดยมีทีมงาน OR ร่วมลงพื้นที่ร่วมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า “ในช่วงที่พื้นที่ภาคใต้เผชิญน้ำท่วม เราได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งประสานความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับประชาชน โดยเฉพาะช่วงหลังน้ำลดที่หลายครอบครัวต้องเริ่มฟื้นฟูความเป็นอยู่ใหม่ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จำเป็นในชีวิตประจำวันจาก found & found และ SUGI BLEZ PHARMACY จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และทำให้การกลับมาใช้ชีวิตปกติเป็นไปได้เร็วขึ้น ความตั้งใจของเราไม่ใช่เพียงการส่งมอบสิ่งของ แต่คือการส่งต่อกำลังใจและอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวใต้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดย found & found ขอร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ในพันธกิจครั้งนี้ พร้อมเดินหน้าร่วมสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายต่อชุมชนอย่างแท้จริง”
ร่วมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line