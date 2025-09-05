found & found ผนึกกำลัง AIS มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้ลูกค้า ใช้ 50 AIS Points แลกรับส่วนลด 40 บาท

คุณณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด ร่วมกับ คุณประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS พร้อมด้วย คุณโอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานบริหารข้อเสนอและความผูกพันลูกค้า AIS Points เปิดตัวแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมส่งมอบประสบการณ์ความพิเศษให้กับลูกค้า found & found รับสิทธิ์ความคุ้มค่าเพียง ใช้ 50 คะแนน AIS Points แลกรับส่วนลดทันที 40 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้าน found & found ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
รับสิทธิ์ง่าย ๆ ผ่านแอป myAIS เพียง สแกน QR Code ณ จุดขาย หรือกด 5509963# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ แลกแล้วใช้ได้ทันที แคมเปญนี้พิเศษเฉพาะลูกค้า AIS และ AIS FIBRE3 รายบุคคล โดยสามารถใช้ AIS Points 50 คะแนน แลกรับส่วนลด 40 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้าน found & found ทุกสาขา (ยกเว้น Mitsukoshi และ Foodland) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
ร่วมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line