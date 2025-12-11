ผู้บริหารและพนักงาน OR ส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อเนื่อง

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบของบริจาค เครื่องอุปโภค สิ่งของที่จำเป็น อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องนอน อาหาร ซึ่งรับบริจาคผ่านโครงการ “ฮาวทูไม่ทิ้งกัน” เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงในจังหวัดสงขลาสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ใช้ประโยชน์ โดยจะนำส่งไปยัง สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ และชุมชนสะพานดำ ในโอกาสนี้ ร้าน found&found ร้านค้าปลีกสุขภาพและความงามในเครือ OR ยังได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอีกด้วย
ทั้งนี้ OR ได้ริเริ่มโครงการ “ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ได้บุญ” เปิดรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว โดยตั้งจุดรับบริจาค ณ อาคารสำนักงานกลุ่ม ปตท. และพื้นที่ปฏิบัติการของ OR ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายหน่วยงานภายนอก OR เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนต้องการนำไปใช้ประโยชน์ เติมโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านมูลนิธิและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความเป็นจิตอาสาของพนักงานในกลุ่ม ปตท. ตลอดปี 2568