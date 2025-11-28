AIRAเปิด 'สปริงทาวเวอร์' รับบริจาค สู้ภัยน้ำท่วมสงขลา

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ร่วมกับ สายการบินนกแอร์ เคียงข้างสังคมไทย พร้อมร่วมเป็นอีกแรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เดินหน้าเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลา อาทิ ไฟฉาย, ถ่านไฟฉาย, อาหารสำเร็จรูป, กระดาษทิชชู, ผ้าอนามัย, ยารักษาโรค, ไฟแช็ก, อาหารกระป๋องพร้อมทาน และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ โดยสิ่งของบริจาคจะขนส่งผ่านเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
จุดรับบริจาค : อาคารสปริงทาวเวอร์ แยกเพชรบุรี ชั้น B ข้างร้าน Red Drip
จัดส่งรอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2568
จัดส่งรอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2568
AIRA ตระหนักถึงความเดือดร้อนในสถานการณ์อุทกภัย AIRA ขอร่วมเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มกำลัง เพื่อเร่งนำสิ่งของจำเป็น ไปให้ถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด และคาดหวังให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
""ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ร่วมแบ่งปัน เพราะทุกการให้... คือพลังที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อผู้ประสบภัยในเวลานี้"