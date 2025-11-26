"พิพัฒน์"ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

วันนี้(26 พ.ย.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าติดตามสถานการณ์น้าท่วม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแสดงความเป็นห่วง หลายจังหวัดในภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และโครงข่ายคมนาคมหลายจุดได้รับผลกระทบ แต่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกำลังเร่งทำงานเต็มกำลัง เพื่อให้การเดินทาง การขนส่ง และการช่วยเหลือประชาชนสามารถดำเนินไปได้มากที่สุดภายใต้สถานการณ์วิกฤติครั้งนี้
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า คมนาคมที่กำลังลงพื้นที่จริง กรมเจ้าท่า นำเรือพระราชทานลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าถึงชุมชน ส่งถุงยังชีพและรับส่งผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่น้ำลึกและเข้าถึงยาก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ช่วยตั้งกระสอบทราย ปรับเส้นทาง ฉีดอุดจุดน้ำเซาะ สนับสนุนรถบรรทุกช่วยขนย้ายประชาชน รวมทั้งใช้เครื่องจักรลงพื้นที่และติดตั้งสะพานเบลีย์ในจุดที่ถนนขาด กรมการขนส่งทางบก ติดตามสถานี/จุดบริการที่ได้รับผลกระทบ พร้อมอำนวยความปลอดภัยด้านรถโดยสาร การรถไฟฯ ดูแลความปลอดภัยเส้นทางรถไฟหลายจุดที่ต้องหยุดให้บริการ และเร่งฟื้นฟูจุดที่ชำรุด กรมท่าอากาศยาน เร่งระบายน้ำในเขตการบิน และดูแลสนามบินท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ บริษัทการท่าอากาศแห่ยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เปิดจุดรับบริจาค และจัดส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง วิทยุการบินฯ (บวท.) ดูแลระบบควบคุมจราจรทางอากาศให้บริการได้ตามปกติ พร้อมจัดอาหารและสิ่งจำเป็นให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ทุกหน่วยกำลังทำงานกันอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด