การบินไทยเปิดศูนย์รับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของจำเป็นและสนับสนุนการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ่านเที่ยวบินของการบินไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งนำช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้
โดยเปิดรับบริจาคทุกวัน เวลา 06.00–20.00 น. ณ จุดรับบริจาค 2 แห่ง
1. การบินไทย สำนักงานใหญ่
2. อาคารคลังสินค้าในประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สิ่งของที่รับบริจาค : อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รองเท้าแตะ ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย เสื่อ หมอน ผ้าห่มแบบบาง มุ้ง สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาทากันยุง ยาแก้ไข้ ยาสามัญ และถุงขยะ
โปรดงดบริจาค : น้ำดื่ม อาหารสด ไข่ ของบูดเสียง่าย ของแตกง่าย
และขอความกรุณาบรรจุสิ่งของในกล่องขนาดประมาณ 42 × 35 × 35 ซม. น้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 30 กก.
สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายสื่อสารองค์กรการบินไทย
โทร. 02-545-1706, 02-545-1058, 02-545-3663
การบินไทยขอส่งกำลังใจถึงทุกท่าน และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว