การบินไทย แจ้งเตือนเที่ยวบิน ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ‘รากาซา’ ที่เคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวัน และ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง (ไต้หวัน) และกรุงเทพฯ-ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย. 68
วันนี้ (21 ก.ย.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA)” ที่เคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวัน และ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อาจส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของ การบินไทย ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง (ไต้หวัน) และกรุงเทพฯ-ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย. 68
โดยเที่ยวบินที่อาจได้รับผลกระทบมีดังนี้
วันที่ 22–23 ก.ย.
กรุงเทพฯ-เกาสง เที่ยวบิน TG630
เกาสง-กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG631
วันที่ 23 ก.ย.
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบิน TG602
วันที่ 24 ก.ย.
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบิน TG600 / TG628 / TG638
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG601 / TG603 / TG629 / TG639
บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนฮ่องกง โทร. +852 2495 1115 สายด่วนไต้หวัน โทร. +88 62 7753 7973 การบินไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้