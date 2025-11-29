xs
คนไทยไม่ทิ้งกัน! ลพบุรีตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ถึง 7 ธ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี - เทศบาลเมืองลพบุรีผนึกวัดเสาธงทอง เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งช่วยผู้ประสบมหาวิปโยคอุทกภัยที่หาดใหญ่ ชาวลพบุรีแห่นำสิ่งของร่วมสมทบไม่ขาดสาย

จากสถานการณ์มหาวิปโยคอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนออย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานต่างๆ เร่งขานรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เทศบาลเมืองลพบุรี นำโดยนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกับวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง โดยพระวชิรจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ได้จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อรวบรวมส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา

จุดรับบริจาคตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ทหารบก วงเวียนสระแก้ว อ.เมืองลพบุรี ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากทยอยนำสิ่งของมาบริจาคต่อเนื่อง สะท้อนน้ำใจคนไทยยามเกิดภัยพิบัติที่ไม่ทอดทิ้งกัน  โดยเทศบาลฯ จะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ก่อนจัดส่งสิ่งของทั้งหมดเดินทางไปมอบให้ชาวอำเภอหาดใหญ่ โดยจะประกาศกำหนดวันเดินทางอีกครั้งหลังวันที่ 7 ธันวาคมนี้

เทศบาลเมืองลพบุรีเชิญชวนชาวลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมแสดงน้ำใจ สนับสนุนสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่จุดรับบริจาคดังกล่าว










