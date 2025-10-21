XTHERM จัดงานเปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับผิว ตอบรับเทรนด์ Longevity

ปัจจุบัน โลกความงามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่นิยามใหม่ มิได้เป็นเพียงเรื่องของ “ภาพลักษณ์ภายนอก” อีกต่อไป แต่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับ “สุขภาพองค์รวม” และกลายเป็นกลไกสำคัญใน “เศรษฐกิจเชิงการท่องเที่ยว” ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ (UN Tourism) ตอกย้ำถึงการเติบโตของ Medical Tourism ที่พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ทำให้ประเทศไทยต้องตอกย้ำความเป็น Medical Hub แห่งเอเชีย เพื่อดึงดูดนักลงทุนด้านสุขภาพและความงามจากทั่วโลก
ท่ามกลางกระแส Longevity ที่ผู้บริโภคไม่เพียงต้องการผลลัพธ์ระยะสั้น แต่แสวงหาวิธีการดูแล ฟื้นฟู และป้องกันอย่างยั่งยืน บริษัท แอมเพ็ค เอซเธติค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือความงามทางการแพทย์ชั้นนำของไทยมากว่า 22 ปี ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัวเครื่องยกกระชับผิว “โปรแกรม XTHERMA” เทคโนโลยีคลื่นวิทยุความถี่สูงแบบขั้วเดียว (Monopolar RF) อย่างเป็นทางการ ในงาน โปรแกรม XTHERMA Grand Launch 2025 ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเปิดมุมมองสู่เทรนด์ Longevity “ความงามที่ยั่งยืน” และเทรนด์ Cloud Skin ความงามในแบบฉบับเกาหลีที่กำลังมาแรง ซึ่งเน้นผิวสุขภาพดี เรียบเนียน อิ่มน้ำ และเปล่งประกายละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ