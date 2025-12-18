สะพานลอยหน้าตลาดนำชัย ถล่มทับรถพังยับกลางถนน มีคนเจ็บติดภายใน จนท.เร่งช่วยเหลือ

เกิดเหตุสะพานลอยหน้าตลาดนำชัย ถนนบางนาตราด กม.34 ถล่มทับรถบรรทุก และรถกระบะพังยับเยินดลางถนน มีคนเจ็บติดภายใน จนท.เร่งช่วยเหลือ
วันนี้ (18 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “NAKON45 อัญวุฒิ โพธิ์อำไพ” โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน.!! สะพานลอยถนนบางนาตราด กม.34 หล่นทับรถมีคนติดในรถ #ร่วมกตัญญู เร่งส่งกู้ชีพกู้ภัยนำอุปกรณ์ไปช่วยชีวิตมีก๊าสรั่วด้วยตอนนี้”
มีรายงานเพิ่มอีกว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. โดยสะพานลอยตกลงมาทับทับหัวรถบรรทุก และรถกระบะ กีดขวางช่องทางหลักช่วงขาเข้า มีผู้บาดเจ็บ 3 รายติดภายใน บริเวณตลาดนัดนำชัย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รถติดหนัก ปิดการจราจรทุกช่องทาง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือ และเร่งเคลียร์เส้นทาง ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป