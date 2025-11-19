สลด! รถเกี่ยวข้าวพลิกคว่ำตกสระน้ำ ทับคนขับจมเสียชีวิตติดในรถ พ่อและญาติร่ำไห้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สลด! รถเกี่ยวข้าวพลิกคว่ำตกสระน้ำ ทับคนขับจมน้ำเสียชีวิตติดในรถ จนท.ต้องแจ้งแบ็กโฮมาช่วยกู้รถลากขึ้นจากสระน้ำ ท่ามกลางพ่อและญาติพี่น้องผู้ตายมุงดูร่ำไห้ด้วยความเสียใจ
ผู้สื่อข่าวรานงานว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (18 พ.ย. 68) ได้เกิดอุบัติเหตุรถเกี่ยวข้าวพลิกคว่ำตกสระน้ำทับคนขับเสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านบุเสมา-บ้านเสมาทอง ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หน่วยกู้ภัยบัวใหญ่และตำรวจ สภ.บัวใหญ่ รุดไปที่เกิดเหตุ พบรถเกี่ยวข้าวสีขาว-ส้มยี่ห้อคูโบต้า พลิกคว่ำตกลงไปในสระน้ำ พื้นที่บ้านบุเสมา ทับคนขับชื่อนายพนมไพร ยศสุนทรนอก อายุ 54 ปี เป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าวคันดังกล่าว ถูกรถทับติดคาด้านหน้าคอนโทรลจมน้ำเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งขอรถแบ็กโฮมากู้ซากรถเกี่ยวข้าวดังกล่าวขึ้นจากสระน้ำ ท่ามกลางพ่อและญาติผู้ตายมามุงดูและร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้า
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่าขณะที่นายพนมไพร ผู้ตายรับจ้างเกี่ยวข้าวของชาวบ้านเสร็จ กำลังจะนำรถเกี่ยวข้าวขึ้นรถไถลากพ่วงกลับบ้านที่บริเวณริมคันดินแต่คันดินแคบและพื้นดินอ่อนทำให้รถเกี่ยวเสียหลักพลิกคว่ำตกลงสระน้ำและทับนายพนมไพร เจ้าของรถจมน้ำเสียชีวิตดังกล่าว