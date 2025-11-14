เร่งเกี่ยวข้าวกลางคืน หากเกิดปะทะจะได้ไม่ห่วงข้าวที่ปลูกไว้

อุบลราชธานี-ชาวนาในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เร่งเกี่ยวข้าวกลางคืน เหตุหวั่นสถานการณ์จะเกิดการปะทะรอบ 2 จะได้อพยพโดยไม่ต้องห่วงข้าวในนา และทหารจะได้สบายใจไม่ต้องห่วงชาวบ้าน ด้านเจ้าของรถเกี่ยวข้างเผยสร้างรายได้วันละ กว่า 10,000 บาท
นางพิไลพันธ์ วงศ์แสง อายุ 50 ปี ชาวนาอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมรถเกี่ยวข้าว เร่งลงแปลงเกี่ยวข้าวเจ้าและข้าวเหนียวช่วงกลางคืน เหตุที่ต้องให้รถเกี่ยวข้าวที่ว่าจ้างมาเร่งรีบเก็บเกี่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะหวั่นจะเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา หากเกี่ยวไม่ทันก็จะทำให้ข้าวแก่ร่วงเสียหาย จึงต้องรีบเอารถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวออกจากที่นาให้เสร็จ เพื่อที่จะช่วยให้ทหารได้สู้รบแบบไม่ต้องเป็นห่วง
และเมื่อเกี่ยวเสร็จหากต้องอพยพ ก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงข้าวในนา ส่วนที่ต้องมานั่งเฝ้ารถเกี่ยวข้าวกลางคืนดึกๆแบบนี้ เพราะรถเกี่ยวข้าวคิวยาว ตนเองต้องเฝ้ารอคิวมาเป็นอาทิตย์ถึงได้รถมาเกี่ยว ตอนนี้ในพื้นที่รถเกี่ยวข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านนายสุริยา ผิวเพชร อายุ 30 ปี เจ้าของรถเกี่ยวข้าวเปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวสุขเต็มที่ ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบ เกษตรกรก็จะเร่งเก็บเกี่ยว ทำให้คิวยาว สำหรับตนเองรับได้ประมาณ 5-6 คิว หรือประมาณ 20 ไร่ รายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อวัน