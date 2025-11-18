จับครบแล้ว นักโทษ 5 รายก๊วนแหกศาลกัมพูชา พร้อมหญิงร่วมขบวนการ

ตำรวจกัมพูชาสามารถจับกุมผู้ต้องขังคดีเว็บพนัน 5 ราย ที่หลบหนีระหว่างนำตัวขึ้นศาลจังหวัดสวายเรียงได้แล้ว พร้อมหญิง 1 รายที่นำอาวุธไปให้กลุ่มผู้ต้องขังยิงเปิดทางหลบหนี
สื่อมวลกัมพูชา รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ผู้ต้องขังคดีเว็บพนันออนไลน์หลบหนีระหว่างนำตัวขึ้นศาลจังหวัดสวยเรียงเมื่อเช้าวันที่ 18 พ.ย. โดยล่าสุด สามารถจับกุมผู้ต้องขังที่หลบหนีจำนวน 5 คน พร้อมผู้ร่วมขบวนการที่เป็นหญิง 1 คนได้แล้ว หลังร่วมกันก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีเมื่อเช้านี้
ตำรวจปราบปรามอาชญากรรม ร่วมกับตำรวจจังหวัดสวายเรียง เปิดเผยว่าสามารถจับกุมนักโทษทั้ง 5 คน และหญิงผู้ร่วมขบวนการอีก 1 คน หลังจากเปิดปฏิบัติการไล่ล่าครั้งใหญ่
ชายชาวเวียดนามทั้ง 5 คนได้หลบหนีตั้งแต่เวลา 08.53 น.ของวันที่ 18 พ.ย.หนึ่งในผู้ต้องหา คือ เลอ วัน เทียน เลือง ถูกจับได้ในเวลาประมาณ 10.36 น. ของวันเดียวกัน หลังจากการไล่ล่าทางรถยนต์ที่จบลงด้วยรถของเขาตกลงไปในสระน้ำข้างทาง
ภาพจากกล้องวงจรปิดของศาลเผยให้เห็นว่า เมื่อเช้านี้ ขณะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาลงจากรถเพื่อนำตัวไปขึ้นศาล หญิงชุดดำสวมหมวกเบสบอลซึ่งยืนรออยู่บริเวณลานจอดรถศาล ได้ยื่นอาวุธปืนให้ผู้ต้องขังยิงใส่เจ้าหน้าที่และข่มขู่ เพื่อเปิดทางหลบหนีออกไปทางประตูศาล