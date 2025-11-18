อุดรธานี - วงจรปิดจับชัด! หญิงหน้าตาดีบุกบ้านกลางดึก เปิดตู้กับข้าวขโมยอาหารหนีลอยนวล ผู้เสียหายเผยยังไม่แจ้งความ วอนสื่อช่วยเตือนภัยให้คนในสังคมระมัดระวังภัยและทรัพย์สินในครัวเรือน
วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชนที่พักอาศัยภายในซอยพนมวรรณ เขตเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี ขอให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่เหตุเตือนภัย หลังเกิดเหตุมีหญิงคนหนึ่งแอบลักลอบเข้ามาขโมยอาหารภายในบ้านช่วงกลางดึก พร้อมมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างชัดเจน
จากภาพวงจรปิดระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลา 00.13 น.ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 โดยปรากฏภาพหญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาดี แต่งกายเรียบร้อย ถือกระเป๋าสะพายเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านอย่างไม่เกรงกลัว ก่อนจะตรงไปที่บริเวณตู้กับข้าว เปิดค้นหาอาหารภายในตู้ และหยิบอาหารบางส่วนติดมือออกไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงเดินออกจากบ้านไปตามลำพัง
นายบอล อายุ 38 ปี ผู้เสียหาย กล่าวว่าหลังเกิดเหตุยังไม่ได้เข้าแจ้งความ เพียงต้องการให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่เรื่องราวเพื่อเตือนภัยสังคม และฝากให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวัง ดูแลทรัพย์สินให้รัดกุมยิ่งขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกลางดึก ในขณะที่สมาชิกภายในบ้านกำลังพักผ่อน
ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างกังวลและหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก จึงอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกครัวเรือนตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมในช่วงเวลากลางคืน