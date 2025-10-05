แจงกันวุ่น! อุดรธานีเปลี่ยนป้ายถนน นายกฯ คนก่อนกู้เงินทำ อ้างเมืองปลอดภัยต้อนรับพืชสวนโลก

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี แจงไวรัลดาราสาว ท็อป ดารณีนุช กังขาเปลี่ยนป้ายถนนทั้งที่ของเก่าสภาพดี ระบุเป็นผลงานของนายกเทศมนตรีคนก่อนหน้านี้ เป็นโครงการเมืองปลอดภัยต้อนรับพืชสวนโลก ใช้เงินกู้ยืมจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ขณะที่โพสต์ผลงานของนายกเทศมนตรีคนก่อนหน้านี้หายไปแล้ว
วันนี้ (5 ต.ค.) จากกรณีที่ ท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน นักแสดงสาว โพสต์คลิปในอินสตาแกรม เผยภาพเจ้าหน้าที่กำลัง ขุดป้ายชื่อถนนเก่าออกทั้งที่ยังอยู่ในสภาพดี พร้อมติดตั้งป้ายใหม่แทน บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม เขตเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมตั้งคำถามว่า ทำไมถึงต้องเปลี่ยนป้ายเดิม ทั้งที่ยังใหม่และมีเอกลักษณ์ โดยป้ายเก่ามีสัญลักษณ์ชัดเจน บ่งบอกถึงการเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี และรู้สึกเสียดายแทนชาวอุดรฯ ที่ป้ายเหล่านั้นถูกถอดออก พร้อมทิ้งท้ายว่า ถึงไม่ได้เป็นชาวอุดรก็นึกเสียดายแทน
ล่าสุด เฟซบุ๊ก "ไก่ - กิตติกร ทีฆธนานนท์" ของนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี โพสต์ข้อความชี้แจงระบุว่า "จากกรณีที่มีประชาชนตั้งคำถาม เรื่องการเปลี่ยนป้ายชื่อถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนั้น ผมขอเรียนชี้แจงว่าเป็นสัญญาจ้างที่จัดจ้างตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2568 ก่อนผมเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มิ.ย. 2568 เป็นโครงการเมืองปลอดภัยต้อนรับพืชสวนโลก โดยใช้เงินกู้ยืมจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ได้กำหนดจุดติดตั้งไว้ในสัญญา ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของประชาชน ผมขอเรียนว่าในช่วงการบริหารงานของผม จะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแน่นอนครับ"
ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊ก ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ โพสต์ภาพเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ระบุว่า "ป้ายถนน ป้ายซอย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นโครงการที่ผมได้อนุมัติไว้ ก่อนหมดสมัย #รักษ์เมืองอุดร #อุดรกับเมืองที่เปลี่ยนไป" แต่ล่าสุดพบว่าโพสต์ดังกล่าวได้หายไปแล้ว