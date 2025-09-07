กมธ.ต่างประเทศระดมความเห็นดันงานพืชสวนโลกอุดรฯ ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

อุดรธานี - คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาฯ จัดสัมมนาใหญ่ ผลักดันงานพืชสวนโลก 2569 ที่อุดรธานีสู่การรับรู้ของนานาชาติ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ที่ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "แนวทางการผลักดันการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการส่งเสริมงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นในปี 2569 ให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยมีประชาชนหลากหลายอาชีพสนใจเข้าร่วมสัมมนาอย่างหนาตา
การสัมมนาเริ่มต้นขึ้นในเวลา 09.00 น. ด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงการอภิปรายหลักในเวลา 09.30 น. ในหัวข้อเดียวกันนี้ โดยมี นายณัฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกำพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ชัยศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและความท้าทายในการใช้มหกรรมพืชสวนโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
ในช่วงบ่าย นายณัฐพลวิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกำพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ชัยศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุดรธานี และกรรมาธิการการต่างประเทศ นายอนุพงษ์ มกรารานุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนานุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนเทศบาลนครอุดรธานี ได้อภิปรายและหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทองในการสร้างรายได้และชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศในเวทีโลกอีกด้วย