(คลิป)ผลาญงบ?ชาวเน็ตสวดยับเทศบาลนครอุดรขุดป้ายชื่อถนนเก่าออกทั้งที่สภาพยังดี

อุดรธานี-ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถาม...ทำเพื่อ? หลัง “ท็อป ดารณีนุช” ดาราชื่อดัง โพสต์คลิปเผยภาพเจ้าหน้าที่กำลัง ขุดป้ายชื่อถนนเก่าออกทั้งที่ยังอยู่ในสภาพดี พร้อมติดตั้งป้ายใหม่แทน บริเวณ ถนนประจักษ์ศิลปาคม กลางเมืองอุดรธานี
ท็อป ดารณีนุช ดาราสาว โพสต์โซเชียล ระบุว่า ตอนแรกคิดว่าป้ายถนนถูกชนจนล้ม แต่เมื่อสังเกตดี ๆ พบว่าเป็นการรื้อถอนเพื่อเปลี่ยนเป็น ป้ายสแตนเลสใหม่ทั้งสี่แยก พร้อมตั้งคำถามว่า “ทำไมถึงต้องเปลี่ยนป้ายเดิม ทั้งที่ยังใหม่และมีเอกลักษณ์”
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า ป้ายเก่ามีสัญลักษณ์ชัดเจน บ่งบอกถึงการเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี และรู้สึกเสียดายแทนชาวอุดรฯ ที่ป้ายเหล่านั้นถูกถอดออก พร้อมทิ้งท้ายว่า
> “ถึงไม่ได้เป็นชาวอุดรก็นึกเสียดายแทน… สาธุ ทำไม ทำไม ทำไม?”
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า นอกจากมีการเปลี่ยนป้ายใหม่หลายจุดแล้ว ยังพบข้อผิดพลาดในการสะกดคำบนป้ายถนน “อดุลยเดช” ที่สะกดตกตัว “ย” ไปหนึ่งตัว ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงความรอบคอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โครงการจัดทำและเปลี่ยนป้ายถนนดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไว้ตั้งแต่สมัยนายธนดร พุทธรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ก่อนหมดวาระการบริหารสมัยที่ผ่านมา ส่วนรายละเอียดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ผู้สื่อข่าวจะได้ติดตามสอบถามและรายงานให้ทราบต่อไป