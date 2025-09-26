ทบ.รับรายงานเสียงระเบิดใกล้ปราสาทตาควาย 1 ครั้ง-เสียงปืนเล็กที่จุ๊บอั่งกุย 6 ครั้ง สั่งเตรียมพร้อม 24 ชม.-เพจดังคาดเขมรเหยียบกับระเบิดตัวเอง

ทบ.เผยรับแจ้งได้ยินเสียงระเบิดพื้นที่ปราสาทตาควาย 1 ครั้ง และเสียงปืนเล็กพื้นที่จุ๊บอั่งกุย 6 ครั้ง ทหารไทยไม่ประมาท เตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง
วันที่ 26 ก.ย. 68 จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า มีเสียงระเบิดที่หน้าเนิน 350 ทหารไทยไม่ได้รับบาดเจ็บ เรายิงสวนเตือนไป 3 นัด
ล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 68 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. รับแจ้งจากหน่วยในพื้นที่ ระบุว่าในพื้นที่ตาควาย อ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์ พบเสียงระเบิด 1 ครั้ง และพื้นที่จุ๊บอั่งกุย ได้ยินเสียงปืนเล็ก 5-6 นัด ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ปกติ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมกำลังตรวจสอบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามทหารฝ่ายไทยไม่ประมาทเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อม 24 ชม.
ขณะที่ เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า “ยืนยันไม่มีการปะทะ เสียงระเบิดที่ได้ยิน ทหารไทยปลอดภัย คาดว่ากัมพูชาเหยียบกับระเบิดตัวเอง”