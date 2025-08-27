“ทภ.2” เผยทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ปราสาทตาควาย บาดเจ็บ 3 นาย สาหัสขาขาด 1 นาย นำส่ง รพ.แล้ว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - กองทัพภาคที่ 2 เผยทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะออกลาดตระเวนเขตปฏิบัติการของฝ่ายไทย บริเวณพื้นที่ด้านขวาปราสาทตาเมือนธม สุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย สาหัสขาขาด 1 นาย หน่วยในพื้นที่ช่วยเหลือนำตัวส่งเข้ารักษา รพ.แล้ว
วันนี้ (27 ส.ค. 68) เพจเฟซบุ๊ก "กองทัพภาคที่ 2" ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่บริเวณชายแดน ใกล้ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ว่า เมื่อเวลา 15.45 น. เกิดเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิด PMN-2 ขณะออกเดินลาดตระเวนในเขตปฏิบัติการของฝ่ายไทย ณ บริเวณพื้นที่ด้านขวาของปราสาทตาควาย เป็นเหตุให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 นาย ดังนี้
1. พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัด ร.23 พัน.1 ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาท่อนล่างขาด
2. จ่าสิบเอก ณัฐพงศ์ สีชิน สังกัด ร้อย.อวบ.ที่ 2 สนาม ร้อย.ร.221 มว.3 ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหลัง บาดเจ็บเล็กน้อย
3. พลทหาร ธรรณ์ณธร เทากระโทก ร้อย.อวบ.ที่ 1 สนาม ร้อย.ร.221 มว.3 บาดเจ็บที่ข้อมือซ้าย
เบื้องต้นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหน่วยในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว