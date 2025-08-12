ส่งรักษาต่อรพ.สุรินทร์ ทหารพรานเหยียบกับระเบิดที่ตาเมือนธมขาขาด ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

สุรินทร์- ส่งต่อ “ส.อ.ธีรพล” ทหารพรานไทย เหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาเมือนธม ที่ทหารเขมรลอบวางไว้ เข้ารักษาที่ รพ.สุรินทร์แล้ว เผยได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและมีแผลต้นขาขวา ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตราย
วันนี้ ( 12 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณี เมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. ส.อ.ธีรพล เพียขันที สังกัดกองร้อยทหารพราน ที่ 2610 พร้อมกำลังพลรวม 7 นาย ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย บนเส้นทางประจำห่างจากด้านขวาปราสาทตาเมือนธม บ.หนองคันนาสามัคคี ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างปฏิบัติภารกิจ ส.อ.ธีรพล ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางไว้ แรงระเบิดส่งผลให้ ส.อ.ธีรพล ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณข้อเท้าซ้ายขาดและมีแผลที่ต้นขาขวา ถูกลำเลียงตัวนำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์
ล่าสุด ส.อ.ธีรพล ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ อย่างเร่งด่วนและอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ขณะผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ปราสาทสาทตาเมือนธม มากที่สุดพบว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้มีการปิดกั้นถนนทางเข้าไปยังตัวปราสาทตาเมือนธม ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวผ่านเข้าไป เพื่อความปลอดภัย