ส.ว.มอบเงินเยียวยาครอบครัว “น้องน้ำโขง” เหยื่อระเบิดชายแดน – เยี่ยมทหารกล้า พร้อมดันงบฯ เครื่องมือแพทย์ รพ.สุรินทร์

คณะ ส.ว.นำโดย “พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย” ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบเงินเยียวยาครอบครัว “น้องน้ำโขง” เหยื่อระเบิดชายแดน เยี่ยมให้กำลังใจทหารกล้า 3 นายที่บาดเจ็บจากเหตุปะทะ มอบเงินช่วยเหลือพร้อมรับฟังปัญหารพ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนคณะวุฒิสภา นำทีม ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมและมอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุระเบิดชายแดน และทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตย พร้อมรับปากเร่งผลักดันงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสุรินทร์
คณะ ส.ว.ได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่ นายอภิสิทธิ์ บุญแต่ง และบุตรสาว ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดในพื้นที่อำเภอกาบเชิง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบเงินเยียวยากรณี “น้องน้ำโขง” บุตรชายวัย 8 ขวบเสียชีวิต และบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
จากนั้น คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมทหารกล้า 3 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดน พร้อมมอบเงินเยียวยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศ
ในโอกาสนี้ คณะ ส.ว.ได้หารือกับ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และผู้บริหาร ถึงปัญหาการขาดแคลนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยคณะฯ รับปากว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้พร้อมรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่