อีกแล้ว! ทหารไทยเหยียบกับระเบิดใกล้ปราสาทตาเมือนธม สูญเสียขา 1 นาย

วันนี้ (12 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.54 น. เพจ “ทีมโฆษกกองทัพบก” โพสต์ข้อความว่า “เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 09.10 น. กองทัพบกได้รับรายงานว่า หน่วยทหารพรานร้อย.ทพ.2610 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสูญเสียขา 1 นาย ขณะนี้ได้ลำเลียงส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้ว รายละเอียดอื่นๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป
ด้านเพจ "thaiarmedforce.com" โพสต์ข้อความว่า "กำลังพลกองร้อยทหารพราน 2610 เหยียบทุ่นระเบิดเสียขาอีก 1 นายบริเวณ ปราสาทตาเมือนธม โดยกำลังพลลาดตระเวนในพื้นที่ปกติที่เคยลาดตระเวนอยู่แล้ว คาดเป็นการนำมาวางใหม่"