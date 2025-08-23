ไม่หยุด! “ทภ.2”เผยพบทหารเขมร BHQ ลอบวางทุ่นระเบิดในเขตไทยด้าน“ตาควาย” ชี้ละเมิดหยุดยิง ลั่นทหารไทยพร้อมปกป้องอธิปไตย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “ทภ.2” เผยพบทหารเขมร หน่วย BHQ ลักลอบเข้ามาดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทยและลอบวางทุ่นระเบิด PMN-2 ในพื้นที่ของไทยด้านปราสาทตาควาย บริเวณทิศตะวันตกเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก สุรินทร์ ชี้ เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาต่อเนื่อง ทหารไทยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติ
วันนี้ ( 23 ส.ค.68) เพจ “กองทัพภาคที่ 2 ” โพสต์ ข้อความ ทภ.2 ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ทหารฝ่ายไทยได้ตรวจพบทหารฝ่ายกัมพูชา ประมาณ 2–3 นาย คาดว่าเป็นหน่วย BHQ เนื่องจากมีการสวมหมวกทรง FAST สีดำ และได้กระทำการดักซุ่มตรวจการณ์ฝ่ายไทย บริเวณทิศตะวันตก เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการเข้ามาฝั่งไทยประมาณ 100 เมตร
ขณะเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ หน่วยได้ตรวจพบ ทุ่นระเบิด PMN-2 บริเวณจุดที่พบทหารกัมพูชาดักซุ่ม จำนวน 1 ทุ่น หน่วยจึงได้ใช้เครื่องตรวจทุ่น ตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด และได้ทำเครื่องหมาย เพื่อรอรับการสนับสนุนชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดดำเนินการต่อไป
จากสถานการณ์ดังกล่าวยืนยันได้ว่า ฝ่ายกัมพูชายังคงลักลอบใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่อธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง
ทหารฝ่ายไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อความสงบสุขของสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน