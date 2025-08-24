อาลัย! พลทหารพิทยุตม์ โสดาวูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่@ปราสาทตาเมือนธม เผยเป็นคนเดียวกับที่เถียงหญิงเขมรโมนิกา

สุรินทร์-สลด! พลทหาร "พิทยุตม์ โสดา" พลทหารหาญใจกล้าที่เถียงหญิงเขมร โมนิกา เสียชีวิตแล้วด้วยโรคประจำตัว ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ปราสาทตาเมือนธม ชาวโซเชียลโพสต์อาลัย
วันนี้(24 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลทหาร พิทยุตม์ โสดา หรือน้อย สังกัด ร.23 พัน 4 ประจำการอยู่ที่ปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพลทหารที่เคยปรากฏเป็นข่าวโต้เถียงกับหญิงชาวกัมพูชาที่ชื่อโมนิกา ที่ปราสาทตาเมือนธมก่อนเหตุการณ์การสู้รบไม่นานนักได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (23 ส.ค.68) ภายในห้องน้ำบริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือนธม ด้วยอาการวูบจากโรคประจำตัว
เพื่อนๆ ทหารระบุว่าพลทหาร พิทยุตม์มีโรคประจำตัวและเคยอาเจียนออกมาเป็นเลือดก่อนหน้านี้ ก่อนจะถูกนำตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและรับยามารับประทานฝน และต้นสังกัดให้พักรักษาตัวจนกว่าอาการจะทุเลา
แต่พลทหาร พิทยุตม์ไม่ยอม บอกเป็นห่วงเพื่อนๆ ที่สถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ ขอมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
อย่างไรก็ตาม เหตุอาการวูบเสียชีวิตดังกล่าวสร้างความเศร้าสลดต่อเพื่อนๆ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันที่ชายแดน รวมถึงชาวโซเชียลที่ทราบข่าวต่างโพสต์แสดงความอาลัยกันเป็นอย่างมาก สำหรับพลทหาร พิทยุตม์ บ้านเกิดอยู่ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์