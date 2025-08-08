รวบป้ามหาภัยลวงยายวัย 72 ขึ้นรถ ก่อนใช้ปืนจี้ มัดมือ ถีบลงสระ ชิงทอง-เงินสดรวม 3 แสนหนี

กองปราบบุกรวบป้ามหาภัย ลวงยายนางรองวัย 72 ปี ขึ้นรถเก๋งอาสาพาไปส่ง ก่อนชักปืนจี้ มัดมือถีบลงสระน้ำแล้วปลดสร้อยทอง-เงินสดรวม 3 แสนหลบหนี
วันนี้ ( 8 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ต.ปิยะวัตร ปราบเสร็จ สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม นางวราพรรณ อายุ 61 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนางรอง ที่ จ.150/2567 ลงวันที่ 26 ก.ย.67 ข้อหา “ร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป,ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย” ได้ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 มี.ค.67 ขณะที่ นางเกียรติ ผู้เสียหาย อายุ 72 ปี นั่งรอรถโดยสารประจำทางอยู่ที่ริมถนนสายนางรอง-บุรีรัมย์ มีคนร้ายเป็นหญิง 2 คน ทราบชื่อภายหลังคือ นางสมพร และนางวราพรรณ ผู้ต้องหารายนี้ ขับรถเก๋งมาจอดทำทีสอบถามเส้นทาง เมื่อเห็นผู้เสียหายใส่สร้อยคอทองคำ จึงวางแผนชักชวนให้นั่งรถไปด้วยกัน ระหว่างนั่นก็พูดจาตีสนิทจนพาเหยื่อไปทำธุระจนแล้วเสร็จ
ต่อมาช่วงขากลับผู้ต้องหาออกอุบายขับรถพาเหยื่อออกนอกเส้นทาง พอสบโอกาสก็ร่วมกันทำร้ายร่างกาย ใช้อาวุธปืนจี้บังคับดึงเอาสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 1 เส้น, จี้สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 อัน, แหวนทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 วง, เงินสด 12,000 บาท พร้อมโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง รวมทรัพย์สินมูลค่ากว่า 3 แสนบาท จากนั้นใช้เชือกมัดมือเหยื่อเอาไว้ และขับรถพาเหยื่อไปยังสระน้ำสาธารณะ ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ก่อนจะถีบตกจากรถลงไปในสระน้ำดังกล่าว แล้วหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายเอาไว้ได้ ก่อนเข้าแจ้งความที่สภ.นางรอง พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับคนร้ายทั้งสองไว้ ก่อนติดตามจับกุมนางสมพรเอาไว้ได้ ส่วนนางวราพรรณ ถูกตร.ประกาศเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับปฏิทิน 2568 ลำดับที่ 67 ก่อนจะตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากตรวจสอบประวัติของนางวราพรรณ ยังพบด้วยว่าเคยร่วมแก๊งต้มตุ๋นปลอมเป็นพระ หลอกชาวบ้าน-ทำพิธีให้เลขเด็ด เก็บค่ายกครูหลักหมื่น ที่ จ.เพชรบูรณ์ จึงนำตัวส่งสภ.นางรอง ดำเนินคดีต่อไป