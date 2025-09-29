อุดรฯพร้อมแล้วจัดมหกรรมพืชสวนโลก มั่นใจนักท่องเที่ยวเข้างานทะลุ3.6ล้านคน

อุดรธานี - อุดรธานีประกาศความพร้อมจัด “มหกรรมพืชสวนโลก 2026” คาดนักท่องเที่ยวทะลุ 3.6 ล้านคน เผยระบบสาธารณูปโภคจัดเตรียมลงตัวหมดแล้วทุกด้าน ส่วนพื้นที่จัดงานหลักกว่า 1,030 ไร่ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ ปรับสภาพและส่งมอบให้กรมวิชาการเรียบร้อยหมดแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(29 ก.ย.) ที่ร้านหลงป่า คาเฟ่ อำเภอเมืองอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิพงษ์ เทศารินทร์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีนางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณชินพัฒน์ บุญคำหาร บจก.นงนุช คุณพชรวัฒน์ ตุงคบุรี บจก.บอริส คุณดารานาถ ขาญสถิตสมบัติ บจก.แมทริค คุณพุฒิพงศ์ พิทยาวุธวินิจ ผู้ควบคุมงาน (บริษัทกิจการร่วมค้า NBM)และนางสาว ชลิดา สุขศรี ผู้ประกอบการร้านหลงป่า ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการเตรียมจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานีทุกแขนงเข้ารับฟัง
โดยความคืบหน้าการจัดงาน นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าล่าสุดพื้นที่หลักจัดงานกว่า 1,030 ไร่ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ ปรับสภาพเรียบร้อยและส่งมอบให้กรมวิชาการเกษตรแล้ว ด้านสาธารณูปโภค กฟผ. ลงทุนกว่า 20 ล้านบาทย้ายสายไฟแรงสูงออกจากพื้นที่ ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งบกว่า 35 ล้านบาทปรับระบบไฟฟ้าลงดิน การเดินทางสะดวกขึ้น โดยการรถไฟฯ ก่อสร้างสถานีรถไฟชั่วคราวหน้าทางเข้างาน พร้อมเตรียมลานจอดรถ 6 จุดรอบเมือง และบริการ Shuttle Bus รองรับผู้เข้าชมกว่า 12,000 คนต่อวัน
ด้านความปลอดภัยและการแพทย์ จังหวัดจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด แบ่งพื้นที่ 7 โซน มีกำลังเจ้าหน้าที่ 231 นายต่อวัน ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น โดรน กล้อง Body Cam และระบบตรวจจับป้ายทะเบียน พร้อมจัดจุดบริการทางการแพทย์ 4 จุดภายในงาน มีระบบ Telemedicine และรถ EV รับส่งผู้ป่วย
นายราชันย์ ระบุอีกว่า งานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรม 134 วัน แต่คือ “การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ของจังหวัดอุดรธานีและประเทศไทย คาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 32,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 81,000 อัตรา และหลังจบงาน พื้นที่จะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะและศูนย์การเรียนรู้ใหม่เพื่อชาวอุดรธานี ยืนยันจังหวัดพร้อมเต็มที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 3.6 ล้านคน เดินทางมาร่วมงาน ดังนั้นมหกรรมพืชสวนโลก 2026 จึงไม่เพียงเป็นเวทีระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร แต่ยังสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และเป็นโอกาสสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดอุดรธานีและประเทศไทยบนเวทีโลก