ป.ป.ช.ภาค 4 โอ่ผลงาน 5 คดีใหญ่โกงงบหลวง พร้อมเฝ้าระวังใช้งบ 2,500 ล้านจัดพืชสวนโลกอุดรฯ

อุดรธานี - ป.ป.ช.ภาค 4 ป่าวประกาศโชว์ผลงานเด่น 5 คดีทุจริตใหญ่ในภาคอีสาน หนึ่งในนั้นคือคดีฉาว อดีต ผอ. ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูลโกงอาหารกลางวัน ศาลพิพากษาจำคุก 145 ปี แต่รับสารภาพ ลดเหลือ 72 ปี 6 เดือน ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการถูกจำคุกคนละ 29 ปี ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังการใช้งบ 2,500 ล้านบาทจัดงาน “พืชสวนโลกอุดรฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 ก.ย.) ที่ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี นายประภาศ คงเอียด กรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานีทุกแขนงเข้ารับฟัง
นายประภาศ คงเอียด กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช.มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรนำในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่น พร้อมยึดค่านิยมองค์กร ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ช.ได้มอบหมายให้โฆษกและ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจัดแถลงข่าวเดือนละ 1 ครั้ง
ส่งผลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้นและเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าควรประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และผลงานของ ป.ป.ช.อย่างต่อเนื่อง
สำหรับปีงบประมาณ 2568 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในพื้นที่ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของสังคมต่อองค์กร โดยมีรายละเอียดผลงานการดำเนินงานสำคัญ 5 เรื่อง
ประกอบด้วย 1. อดีตผู้ว่าฯ บึงกาฬ-นายอำเภอ 7 ราย ถูกศาลตัดสินคดีทุจริตซื้อยาฆ่าเชื้อรา ศาลอาญาคดีทุจริตภาค 4 พิพากษา นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมพวก 47 ราย มีความผิดทุจริตโครงการซื้อสารเคมีป้องกันเชื้อรา (ปี 2554) วงเงินเกือบ 49 ล้านบาท พบจัดซื้อเกินราคาตลาด ทำให้รัฐเสียหายกว่า 37 ล้านบาท
กรณีที่ 2 นายสันติ ฤาไชย อดีต ผอ. โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ถูกตัดสินจำคุก 72 ปี 6 เดือน คดีโกงอาหารกลางวัน โดยเบียดบังงบประมาณผ่านการจัดทำเอกสารเท็จ ศาลพิพากษาจำคุก 145 ปี แต่รับสารภาพ ลดเหลือ 72 ปี 6 เดือน ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการถูกจำคุกคนละ 29 ปี
กรณีที่ 3 อดีตนายก อบต.หนองอิเฒ่า ทุจริตสอบบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายสุนทร พิมพาคำ อดีตนายก อบต.หนองอิเฒ่า และพวก ในคดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เมื่อปี 2563 พบการปลอมเอกสารและใช้เอกสารเท็จ ปัจจุบันส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดี
กรณีที่ 4 ป.ป.ช.ได้เฝ้าระวังการใช้งบจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569” มูลค่า 2,500 ล้านบาท โครงการจัดงานใหญ่ระดับโลกที่อุดรธานีเผชิญปัญหาความล่าช้าในการทำ Master Plan และความกังวลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบาย ที่ผ่านมา ป.ป.ช.ภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหาย และ 5. ป.ป.ช.ร่วมหลายหน่วยงานแก้ปัญหาบุกรุกเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบการบุกรุกสร้างรีสอร์ตและโรงแรมในพื้นที่ราชพัสดุและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวม 11 ไร่ ป.ป.ช.เร่งบูรณาการทุกหน่วยงาน เตรียมยกระดับเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตระดับประเทศ
การแถลงผลงานครั้งนี้สะท้อนว่า ป.ป.ช. ภาค 4 ไม่เพียงมุ่งเน้น “การปราบปราม” แต่ยัง “ป้องกัน” การทุจริตเชิงนโยบาย โดยเฉพาะโครงการมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับนานาชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นช่องทางทุจริตซ้ำรอยในอดีต ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าดำเนินคดีทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและคืนความเชื่อมั่นให้สังคม