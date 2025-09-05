ถึงเวลาเปล่งประกาย! “เก่ง หฤษฎ์” หนุ่มพะเยา ความสามารถล้น พ่อครูสุดหล่อที่กำลังมาตกสาวๆ

เรียกว่ามาแรงสุดๆ ในนาทีนี้ สำหรับหนุ่ม “เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย” เพราะกระแสตอบรับในบทบาท “พ่อครูภรัณ” จากซีรีส์ เขมจิราต้องรอด มันฮอตจนเกินต้านไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้ทางทีมข่าว เลยจะพามารู้จักกับเจ้าตัวกันสักหน่อย
“เก่ง หฤษฎ์” เป็นนักแสดงหน้าใหม่ วัย 26 ปี ที่ฝีมือไม่ธรรมดา ก่อนหน้านี้ได้แจ้งเกิดในบท “จิ่งนะ” จากภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม มาแล้ว แต่หากย้อนกลับไปก่อนเข้าวงการ เจ้าตัวก็เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียล จากการเปิดวาร์ปครูภาษาไทยหล่อบอกต่อด้วย ขณะเป็นครูฝึกสอน อยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา จังหวัดพะเยาบ้านเกิด
โดยเก่งเรียนจบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งขณะเรียนก็มีรางวัลการันตีความหล่อ อย่างการคว้าตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561 มาครอบครอง ตามด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวด Chinese Chiangmai 2021 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ 2565 อีกด้วย
ส่วนเส้นทางในวงการบันเทิงของเก่ง เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นนายแบบในสังกัด Redmodels Thailand ก่อนจะมาการปรากฎตัวในรายการเรียลลิตี้ DMD Friendship the Reality ของค่าย Domundi (ดูมันดิ) ในปี 2023 ซึ่งเป็นรายการตามหาพาร์ตเนอร์ เพื่อชิงรางวัลการเป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ของค่าย โดยเก่งได้รับรางวัล BEST PARTNER DMD Friendship the Reality คู่กับ “น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง” ผู้ที่รับบทเป็น “เขมจิรา” ในซีรีส์เขมจิราต้องรอด ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นั่นเอง
ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ง่าย เพราะเก่งวิ่งแคสฯ งาน ตั้งแต่เรียนอยู่ปี 1โดยเป็นเวลากว่า 5-6 ปี จนเกือบจะถอดใจ และกลับไปสอบบรรจุครูแล้ว แต่สุดท้ายความพยายามก็ไม่สูญเปล่า เพราะวันนี้เพชรเม็ดงามเม็ดนี้ ได้เปล่งประกายสู่สายตาผู้ชมแล้ว และนอกจากผลงานการแสดงจะเป็นที่ประจักษ์ เจ้าตัวก็ยังมีความสามารถในการเล่นดนตรี และยังมีเสียงร้องที่ทรงพลังอีกด้วย เรียกว่าความสามารถหลากหลาย เป็นที่น่าจับตามองแบบสุดๆ