มหาวิทยาลัยพะเยา ชวนร่วมงาน นิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 6

วันนี้ (31 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก ”วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา“ โพสต์ข้อความโดยระบุว่า “พวกเรานิสิตวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางปี 3 COS UP ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6 ปีนี้มาในธีม "ก้าวสู่อนาคตแห่งความงามอย่างยั่งยืนด้วยภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องสำอาง" The 6th UP Cosmetic and Aesthetic Exhibition 2024 "Ethnocosmetology and Sustainability : Unlocking the Future of Cosmetic Sciences" ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์เตรียมพบกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบของพวกเรา, กิจกรรมการนำเสนอทางวิชาการ, กิจกรรม Pitching สำหรับท่านผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของพวกเราสามารถเข้าไปลงทะเบียนก่อนได้ตามลิงก์ต่อไปนี้”