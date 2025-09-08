พ่อนักศึกษารถล้มจากดินโคลนงานพืชสวนโลกฯวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเยียวยาหลังต้องพักเรียน6เดือน

อุดรธานี - พ่อนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ร้องผู้ว่าฯ อุดร ลูกสาวขาหักจากดินโคลนไซต์งานพืชสวนโลก 2569 ต้องหยุดเรียนยาวครึ่งปี เผยครอบครัวแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบและช่วยเหลืออย่างจริงจัง
กรณีนางสาวนิธิกมล ทับชา หรือ น้ำฝน อายุ 20 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านยางบึง ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจนกระดูกขาหัก 2 ท่อน สาเหตุจากดินโคลนที่ไหลออกมาจากไซต์งานจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569
แม้จะมีผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรและบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท นงนุชแลนด์สเคป จำกัด บริษัท บอริส จำกัด และบริษัท แมททริกซ์ จำกัด เดินทางมาเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 30,000 บาท แต่ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าเป็นค่าชดเชยหรือค่าเยียวยา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 กันยายน ภายหลังการจัดสัมมนา “แนวทางการผลักดันการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายพงษ์อิสรา ทับชา บิดาของนางสาวนิธิกมล ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายณัฐ พลวิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาเยียวยาอย่างเหมาะสมกับผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์อิสรา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา หลังการตรวจร่างกายแพทย์แนะนำให้ลูกสาวหยุดการเรียนอย่างน้อย 1 เทอม และพักฟื้นยาว 6 เดือน ห้ามเดินห้ามลงน้ำหนักที่เท้า เนื่องจากกระดูกยังไม่เชื่อมต่อ ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตและเรียนหนังสือตามปกติได้ ส่งผลให้ครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแล การเดินทาง และค่ารักษาพยาบาล ตอนนี้ต้องจ้างคนช่วยรับส่งจากหอพักและพาเรียนเดือนละกว่า 10,000 บาท
“ตอนแรกผมยังพอไหว คิดว่าหลังตรวจตามหมอนัดถ้าเดินได้ก็คงไม่มีปัญหา แต่พอหมอบอกว่าต้องพักยาวถึง 6 เดือน รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นแน่นอน ไหนจะค่าเล่าเรียนลูกทั้ง 3 คน มันไม่พอใช้ อยากให้โครงการเข้ามาคุยเรื่องการเยียวยา ว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไร”
ทั้งนี้ ครอบครัวผู้เสียหายย้ำว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องเกินควร เพียงแต่อยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาทางช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากโครงการใหญ่ของจังหวัด