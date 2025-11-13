เฟคนิวส์สะเทือนอำเภอ! เพจดังจับพิรุธคลิป “ป้าโวยวายเจ้าหน้าที่” ชี้เหตุผล 4 ข้อ มาจาก AI

เพจดังออกมาเตือน ชี้ชัดคลิปคุณป้าโวยเจ้าหน้าที่ เหตุมารอนาน น่าจะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยยก 4 ข้อสังเกตสำคัญ อาทิ ตัวหนังสือไทยมั่ว และคุณภาพคลิปต่ำ ซึ่งเป็นการเตือนภัยสังคมและสื่อมวลชนให้ระวังการนำเสนอคลิปปลอมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดกระแส
จากกรณี ปรากฎคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์ หญิงสูงวัยกำลังโวยวายเจ้าหน้าที่ เผย ตนเองเสียเวลารอนานกว่า 4 ชั่วโมง เพียงเพื่อทำธุระเอกสาร แม้จะเดินทางมาถึงเป็นคิวแรกตั้งแต่เช้าตรู่
ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้รับความสนใจจากขาวเน็ตเป็นจำนวนมาก โดยเรียกร้องให้หน่วยงานราชการพิจารณาปรับปรุงวินัยด้านเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความตรงต่อเวลามากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการรอคอยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางมารับบริการแต่เช้า
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (13 พ.ย.) เพจ “เล่นแร่แปรพรอมพ์“ ชี้ว่าคลิปวิดีโอดังกล่าว เกิดจากการการใช้ AI สร้างขึ้น พร้อมชี้ 4 สาเหตุ ว่า
วิธีเช็คว่าเป็นวิดีโอ AI จาก Sora2 หรือไม่
1. ถ้ามีตัวหนังสือภาษาไทยจะมั่ว อ่านไม่ออก
2. ส่วนใหญ่จะใช้แบบมีลายน้ำ แล้วลบออกไม่เนียน ลบไม่หมด
3. คนจะยังพูดแปลกๆทื่อๆ
4. คุณภาพคลิปจะค่อนข้างต่ำ ซูมดูจะเห็นเป็นวุ้นๆ (ยกเว้นใช้แบบ PRO)
