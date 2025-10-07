คนไทยหัวใจ "อิสระ"! เที่ยวจีนเจอร้านอาหารไทยเมนู "อ่านยาก" เลยแปลงร่างเป็น "พนักงาน" ช่วยเขียนใหม่ ได้ขนมฟรี-ส่วนลดเพียบ

เผยโมเมนต์อบอุ่นหัวใจบนโลกออนไลน์ เมื่อเจ้าตัวและเพื่อนๆไปเที่ยวประเทศจีน และเข้าร้านอาหารไทยในเมืองเทียนจิน แต่กลับเจอปัญหาป้ายเมนูภาษาไทยที่ทำเอาคนไทยด้วยกันยังต้องกุมขมับ สุดท้ายจากบทบาทลูกค้า เลยพลิกผันไปเป็น "ทูตวัฒนธรรมเฉพาะกิจ" ช่วยเจ้าของร้านเขียนชื่อเมนูใหม่ซะเลย
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ผู้ใช้ TikTok ชื่อบัญชี "bibiivibe" ได้โพสต์คลิปเล่าประสบการณ์สุดฮาปนประทับใจขณะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนและแวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในเมืองเทียนจิน แม้ในร้านจะมีเมนูที่เป็นภาษาไทยด้วยเพื่อรองรับลูกค้าคนไทยที่น่าจะมาใช้บริการเยอะ แต่ทว่าภาษาไทยที่เขียนบนป้ายนั้น... ช่างอ่านได้ยากยิ่งนัก!
ด้วยจิตวิญญาณของคนไทยที่รักความถูกต้องทางภาษา คุณ bibiivibe จึงตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วย แปลงร่างจากลูกค้าเป็นพนักงานชั่วคราว จัดการช่วยเจ้าของร้านอาหารชาวจีน เขียนชื่อเมนูใหม่ให้ถูกต้องและอ่านง่ายในภาษาไทย อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
แน่นอนว่าเจ้าของร้านปลื้มใจอย่างมากกับน้ำใจและความช่วยเหลือในครั้งนี้ จึงตอบแทนด้วยการมอบ ขนมหวานฟรี พร้อมกับ ส่วนลดอีกมากมาย! เป็นการจบเรื่องราวที่ลงตัวสุด ๆ
คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จนกลายเป็นไวรัล มียอดวิวกว่า 3 แสนครั้งแล้ว และคอมเมนต์แสดงความเห็นกันอย่างสนุกสนานและชื่นชม เช่น
"ขอบคุณเเทนมวลมนุษยชาติค่ะ เพราะ ร้านอาหารไทยในจีนชื่อเมนูเเต่ละอย่าง ต้องเเปลไทยเป็นไทยอีกที เหมือน translate มาเเล้ว เเต่ไม่ผ่านการพิสูจน์อักษร อ่านเเล้วขำทุกที"
"นี่ก็เคยไปซื้อชานมแล้วนั่งแก้ชื่อเมนูให้เค้าอยู่ร้านหน้าม.ที่คุนหมิง สรุปชานมแก้วนั้นได้กินฟรี"
"เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศมาก ขอบคุณค่ะ"
"เคยเจอร้านอาหารไทยที่สิงคโปร์ เขียนอะไรไม่รู้ อ่านไม่ออกเลย"
"คนไทยน่ารักกับทุกคน"
@bibiivibe อะไรใหม่ ใหม่ คนไทยแปลว่าอิสระ . . . #จีน #เทียนจิน #คนไทยในจีน #fyp ♬ เสียงต้นฉบับ - babyjolystar.music