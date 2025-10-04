“ดิว ปิ่นกมล” หย่อนรูปเด็ด เตรียมเปิดตัว GL คู่ที่ 4? หลังส่ง “หลิงหลิง-ออม” ผงาดระดับโลก

ช่อง 3 เดินเกมรุกอย่างต่อเนื่องกับซีรีส์แนวแซฟฟิกที่ตอนนี้เรียกว่าแรงดีไม่มีตก! หลังจากส่ง “หลิงหลิง คอง - ออม กรณ์นภัส” เป็นซุปตาร์ระดับโลก อีกทั้งตอนนี้ยังส่งซีรีส์ “เพียงเธอ only you the series” แรงติดลมบนกระแสฟีเวอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ แถมเรตติ้งยังปังต่อเนื่อง ติดเทรนด์โลกแทบทุกอีพี ส่วนคู่ที่ 2 “ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา” แม้ซีรีส์ยังไม่ทันออนแอร์ แต่แฟนๆ ก็แห่ตั้งด้อมรอเชียร์กันแล้ว เรียกว่าออร่ามาเต็ม เดินตามรอยรุ่นพี่แบบติดสปีด ส่วน คู่ที่ 3 “แทน ดวงแก้ว - ญดา นริลญา” ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาด ๆ ก็สร้างเสียงกรี๊ดไม่แพ้กัน
แต่ที่ทำเอาวงในหูผึ่ง ชนิดที่ต้องกดซูมกันรัวๆ คือโพสต์ล่าสุดในไอจีของ “คุณดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์” ที่ลงภาพสองสาวในลุคสุดละมุน ชูมือเป็นรูปหัวใจ พร้อมแปะอีโมจิหัวใจ งานนี้ทำเอาเหล้าแฟน ๆ อดสงสัยไม่ได้ว่า หรือว่าช่อง 3 กำลังจะเปิดตัวนักแสดงแซฟฟิก คู่ที่ 4 กันนะ
มารอลุ้นกันว่าสองคนนี้จะเป็นใคร แต่ดูจากโมเมนต์อบอุ่นขนาดนี้ บอกเลยว่า กลิ่นรักลอยฟุ้งมาแต่ไกลแล้ว!