THX ชวนฟังเพลงฮิตในเวอร์ชั่นพิเศษ Live Session สุดอบอุ่น ก่อนลุยซิงเกิลใหม่เร็วๆ นี้!

หลังจากส่งสองซิงเกิลแรกอย่าง “Horizon Love” และ “You like me too?” เขย่าหัวใจแฟนเขย่าหัวใจแฟนเพลงทั่วประเทศ ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป THX (แธงซ์) ก็เดินหน้าทำงานต่อเนื่องแบบไม่มีพัก ทั้งอีเวนต์ งานโชว์ และ Live คุยกับแฟนๆ แทบทุกวัน!ระหว่างที่กำลังซุ่มเตรียมซิงเกิลใหม่ที่ทุกคนรอคอย สาวๆ ก็ไม่ลืมเติมโมเมนต์อบอุ่นให้กับชาว THANKIE ชวนแฟนๆ มานั่งฟังเพลงฮิตอีกครั้งในบรรยากาศสุดอบอุ่น กับ Live Session 3 เพลงฮิต “You like me too?ซิงเกิลที่สองสุดน่ารักของสาวๆ THX , “ผ่านมาแค่ให้จำ” เพลงดังในตำนานของ “พีธ พีระ” และ “ไม่พูดก็ได้ยิน” ของ G-Twenty เพลงไวรัลที่หลายคนจดจำได้จนถึงทุกวันนี้มาในเวอร์ชันใหม่ที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกในแบบเฉพาะตัวของ THX ผ่านบรรยากาศซอฟต์ๆ เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายTHX เผยว่า “ช่วงที่กำลังเตรียมเพลงใหม่ พวกเราก็มีของขวัญให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงกัน สำหรับ Live Session ครั้งนี้เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความรู้สึกจริงๆ ของพวกเรา อยากให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าจะชอบกันค่ะ”ชมและฟัง Live Session ทั้ง 3 เพลงได้แล้ววันนี้ บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งYou Like Me Too? :https://youtu.be/xjFQ0ilGwjk?si=SWCW7-g1tsjU89N-ผ่านมาแค่ให้จำ :https://youtu.be/dY2Y0GhDksw?si=uAf90SF7srosQ4lmไม่พูดก็ได้ก็ได้ยิน :https://youtu.be/KgMqcK9_6FA?si=iqc5cKUiFqRj_xF9#Livesession #Youlikemetoo? #ผ่านมาให้แค่จำ #ไม่พูดก็ได้ยิน