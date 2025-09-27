เปิดคลิปเจ้าของร้าน-ลูกค้า ซัดกันเดือดก่อนบ้าคลั่งขับรถชนกันสนั่น แค่เรื่อง “ถอยรถ”

ชาวเน็ตแห่แชร์คลิประหว่างเจ้าของร้านอาหาร กับลูกค้า ซัดกันเดือดหน้าร้านปมถอยรถ ทั้งคู่ไม่ยอมขับรถพุ่งชนกัน
วันนี้ (27 ก.ย.) โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปบริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง ริมถนนอยุธยา-เสนา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอระหว่างเจ้าของร้านอาหาร กับลูกค้า ชกต่อย และโต้เถียงกันปมเรื่องจอดรถ จนทั้งคู่ใช้รถพุ่งชนกัน
ด้าน ร.ต.อ.สามารถ รักษาสัตย์ รอง สว.สอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาท มีการใช้รถยนต์พุ่งชนใส่กัน บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่ง ริมถนนอยุธยา-เสนา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจไปควบคุมสถานการณ์
ตรวจสอบในที่เกิดเกตุ พบเพียงเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ตกหล่นอยู่ เป็นรถยนต์ โตโยต้า สีขาว ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา สภาพด้านหน้าพังเสียหาย เป็นรถยนต์ของเจ้าของร้าน
เดินทางตรวจสอบที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา พบ รถกระบะ นิสสัน สีดำ ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา ด้านข้างประตูคนขับ ด้านท้ายขวา พังเสียหาย และกระจกหลังแตกทะลุ ภายในพบก้อนอิฐตัวหนอนขนาดใหญ่
สอบถาม นายยศศักดิ์พล อายุ 32 ปี เจ้าของรถกระบะ นิสสัน สีดำ เดินทางเข้ามาแจ้งความ เล่าว่า ตนพร้อมครอบครัว ซึ่งมีพ่อแม่ ลูกชาย อายุ 8 เดือน ลูกสาว อายุ 12 ปี กับ 15 ปี และภรรยา เดินทางมาเพื่อที่จะรับประทานอาหารที่ร้านที่เกิดเหตุ ช่วงจังหวะที่ตนจอดรถ กำลังนำรถเข็นเด็กลงจากท้ายรถ เป็นจังหวะที่เจ้าของร้านขับรถเข้ามาพอดี ตนเห็นว่าจะเกิดอันตราย จึงไปบอกกับคนขับรถว่าให้ระมัดระวังหน่อย เดี๋ยวจะเกิดอันตราย จากนั้นเกิดมีปากเสียงกันเกิดการทะเลาะวิวาท
ด้านนายเหนือ อายุ 27 ปี คนขับรถกระบะสีขาว เล่าว่า ตนขับรถกำลังเข้ามาจอดที่ร้าน เห็นรถคู่กรณี ซึ่งเป็นลูกค้าจอดอยู่ในลักษณะเฉียงจอดไม่ตรงเหมือนรถคันอื่น จึงไปตามนายต๊ะ อายุ 33 ปี ให้มาช่วยถอยรถเข้าจอดแทน ในจังหวะนั้นลูกค้าที่เป็นคู่กรณีลงจากรถ แล้วกำลังเดินเข้าร้าน ซึ่งรถตนมีกล้องมองหลัง และตนกำลังโบกรถอยู่ ไม่น่าจะเกิดอันตรายกับลูกค้าที่กำลังเดินเข้าร้าน
นายเหนือ กล่าวว่า ฝ่ายลูกค้าซึ่งเป็นคู่กรณีเข้ามาต่อว่า จึงเกิดการโต้เถียงกัน ท้าทายกันไปมา จนทะเลาะวิวาทกัน พ่อของตนออกมาก็ถูกคู่กรณีทำร้ายร่างกาย จึงจำเป็นต้องป้องกันตัวเองและพ่อไม่ให้บาดเจ็บ ซึ่งพ่อของตนถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสต้องนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นทราบว่าถูกของแข็งทุบที่หน้าอก
