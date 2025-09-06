นางฟ้าชุดกาวน์สุดเศร้า พยายามช่วยผู้ประสบเหตุไม่รู้ว่าเป็นแฟนหนุ่มตัวเอง

พยาบาลสาวสุดช็อก! รีบเข้าช่วยผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนเสาไฟ โดยไม่รู้ว่าเป็นแฟนหนุ่มของตัวเองที่เพิ่งขับรถออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้าเพียงไม่กี่นาที เธอทำทุกวิถีทางเพื่อยื้อชีวิตคนรักด้วยการปั๊มหัวใจตลอดทางก่อนจะสิ้นใจในที่สุด
เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นบนทางหลวงหมายเลข 347 (ปทุม-บางปะหัน) บริเวณใกล้เคียงสี่แยกทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา โดย สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์ Mitsubishi รุ่น Pajero สี ขาว ทะเบียน 1 กธ 1767 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่าง ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทราบชื่อคือ นายสมนึก อายุ 42 ปี
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสมาคมอยุธยารวมใจกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ มีหญิงสาวรายหนึ่งขับรถผ่านมาและรีบจอดลงมาช่วยผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน โดยเธอไม่รู้เลยว่าผู้ประสบเหตุที่นอนหมดสติอยู่คือแฟนหนุ่มของเธอเอง เนื่องจากทั้งคู่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายชายขับนำหน้าไปก่อนประมาณ 5 นาที
โดยหญิงสาวรายนี้เป็นพยาบาลห้องฉุกเฉิน ซึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอบางปะหัน เมื่อเห็นอุบัติเหตุ เธอจึงรีบเข้าให้การช่วยเหลือตามหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่เมื่อเห็นหน้าผู้บาดเจ็บชัดเจน เธอก็ถึงกับช็อกและร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ
เธอก้มลงปั๊มหัวใจแฟนหนุ่มสุดชีวิต และยังคงพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายอาการบาดเจ็บสาหัสเกินกว่าจะยื้อชีวิตไว้ได้ และนายสมนึกได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา ทราบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเกาะกลางถนน รถยนต์พังเสียหายหนัก เบื้องต้นได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อชันสูตรและอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป