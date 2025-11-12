ยูทูบเบอร์ดังโกยเงิน 250 ล้านวอน จากข่าวเท็จ “วอนยอง” IVE ศาลเกาหลีสั่งลงโทษหนัก!

ยูทูบเบอร์ “โซจัง” ถูกศาลตัดสินผิดซ้ำ ฐานเผยแพร่ข่าวเท็จเกี่ยวกับ “จาง วอนยอง” แห่ง IVE รายได้จากคลิปปลอมกว่า 250 ล้านวอน
ศาลแขวงอินชอนมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ตัดสินให้ยูทูบเบอร์นาม “โซจัง” มีความผิดในคดีเผยแพร่คลิปข่าวเท็จและเนื้อหาทำลายชื่อเสียงของศิลปิน จาง วอนยอง สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง IVE พร้อมโทษจำคุก 2 ปี รอลงอาญา 3 ปี ปรับเงิน 210 ล้านวอน (5.67 ล้านบาท) และให้ทำงานบริการสังคมอีก 120 ชั่วโมง
ศาลระบุว่า คำตัดสินของศาลชั้นต้นได้พิจารณาปัจจัยทุกด้านอย่างรอบคอบแล้ว จึงปฏิเสธคำอุทธรณ์จากทั้งฝ่ายจำเลยและอัยการ โดยระบุว่าการกระทำของโซจังสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงและการทำงานของศิลปินหลายราย
ระหว่างเดือนตุลาคม 2021 ถึงมิถุนายน 2023 โซจังได้อัปโหลดวิดีโอเท็จจำนวน 23 คลิปเกี่ยวกับจาง วอนยองและคนดังอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคตัดต่อเสียงและภาพเพื่อให้เนื้อหาดูสมจริงและยั่วยุ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง
ช่องยูทูบของโซจังมีผู้ติดตามราว 60,000 คน และสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10 ล้านวอน จากเนื้อหาดังกล่าว รวมเป็นรายได้รวมกว่า 250 ล้านวอน (6.75 ล้านบาท) ในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนจะถูกฟ้องร้องและปิดช่องในที่สุด.