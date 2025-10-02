xs
Sora 2 AI ท้าชน Nano Banana ของ Gemini

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



OpenAI เปิดตัว Sora 2 AI สร้างวิดีโอที่อัปเดตมาเพื่อท้าชนกับ Nano Banana ของ Google Gemini เน้นความสมจริง และสร้างวิดีโอต่อเนื่องได้มากขึ้น เริ่มเปิดให้ใช้งานในสหรัฐฯ ก่อนทยอยให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้เข้าถึง



