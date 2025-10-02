xs
xsm
sm
md
lg
•
หน้าหลัก
•
ทันเหตุการณ์
•
ภาคใต้
•
ภูมิภาค
•
Online Section
•
บันเทิง
•
ผู้จัดการรายวัน
•
คอลัมนิสต์
•
ละคร
•
CbizReview
•
Cyber BIZ
•
ผู้จัดกวน
•
Good health & Well-being
•
Green Innovation & SD
•
Management & HR
•
MGR Live
•
Infographic
•
การเมือง
•
ท่องเที่ยว
•
กีฬา
•
ต่างประเทศ
•
Special Scoop
•
เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
•
จีน
•
ชุมชน-คุณภาพชีวิต
•
อาชญากรรม
•
Motoring
•
เกม
•
วิทยาศาสตร์
•
SMEs
•
หุ้น
•
อินโดจีน
•
กองทุนรวม
•
Celeb Online
•
Factcheck
•
ญี่ปุ่น
•
News1
•
Gotomanager
Tweet
POSITIONING
ผู้จัดการ 360
ผู้จัดการรายวันฉบับ PDF
Power Up
ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE
MGR Online Application
ติดตาม MGR Online
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการใช้คุกกี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
นโยบายการใช้ข้อมูล Facebook
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
© 2014-2025 mgronline.com. All rights reserved.
หน้าหลัก
Cyber BIZ
ข่าวไอที
ไอที
Sora 2 AI ท้าชน Nano Banana ของ Gemini
เผยแพร่:
2 ต.ค. 2568 13:03
ปรับปรุง:
2 ต.ค. 2568 13:03
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
OpenAI เปิดตัว Sora 2 AI สร้างวิดีโอที่อัปเดตมาเพื่อท้าชนกับ Nano Banana ของ Google Gemini เน้นความสมจริง และสร้างวิดีโอต่อเนื่องได้มากขึ้น เริ่มเปิดให้ใช้งานในสหรัฐฯ ก่อนทยอยให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้เข้าถึง
OpenAI
ChatGPT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Microsoft เปิดให้ใช้ GPT-5 บน Copilot แล้วทันที
ไทยคึกคักไม่แพ้ทั่วโลก! iPhone 17 เปิดขายวันแรก คนหลายหมื่นมารอซื้อ iPhone ที่เซ็นทรัลทั่วไทย Apple CentralWorld แน่น ลูกค้ารอตั้งแต่ตีสอง
เรียนฟรี-โต้ตอบได้-ไม่โดนดุ! ลองใช้ Study Mode บน ChatGPT ตีโจทย์คณิตภาษาไทย
ก.ล.ต. รื้อเกณฑ์ทดสอบนักลงทุน เตรียมยกเครื่องกฎ “รู้จริงก่อนจองโทเคน” ลดภาระ-ล้อมคอกก่อนเกิดปัญหา
กัมพูชายั่วยุ! คลิปหลุดชัด ชาวเขมรใช้ไม้รื้อรั้วชายแดนไทย ก่อนบานปลายชุลมุน
กำลังโหลดความคิดเห็น