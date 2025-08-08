Microsoft เปิดให้ใช้ GPT-5 บน Copilot แล้วทันที

ไมโครซอฟท์ ประกาศความพร้อม รันโมเดล GPT-5 ของ OpenAI ให้ใช้งานบน Copilot ทันที ผ่าน Microsoft 365 Copilot, Microsoft Copilot Studio, GitHub Copilot และ Azure AI Foundry บนจุดเด่นในเรื่องของการให้เหตุผล (Reasoning) การเขียนโค้ด และการสนทนาที่ซับซ้อน
จุดเด่นหลักของการอัปเดตครั้งนี้คือการนำ GPT-5 มาใช้ใน Microsoft 365 Copilot ซึ่งมาพร้อมกับ "ระบบเลือกโมเดลแบบเรียลไทม์" (Real-time Model Selection) เป็นครั้งแรก โดย Copilot จะวิเคราะห์ความซับซ้อนของคำสั่งและเลือกใช้โมเดล GPT-5 ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสำหรับคำถามทั่วไป Copilot จะใช้โมเดลที่เน้นความเร็วของ GPT-5 เพื่อให้คำตอบที่กระชับและรวดเร็วทันใจ, สำหรับคำถามที่ซับซ้อน เมื่อ Copilot ตรวจจับได้ว่าคำสั่งต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก ระบบจะสลับไปใช้โมเดล GPT-5 ที่มีความสามารถในการให้เหตุผลขั้นสูง เพื่อวางแผน รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อีเมล หรือการประชุมของผู้ใช้ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะสร้างคำตอบที่ละเอียดและครอบคลุม
ตัวอย่างเช่น นักการตลาดสามารถสั่งให้ Copilot สรุปข้อเสนอจากเอเจนซี่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และหากต้องการให้ช่วยประเมินและจัดอันดับข้อเสนอเหล่านั้น Copilot จะใช้โมเดลการให้เหตุผลของ GPT-5 พร้อมดึงบริบทจากข้อมูลการทำงานทั้งหมดของผู้ใช้ เพื่อให้คำแนะนำที่มีคุณภาพและเฉียบคม
ผู้ใช้ Microsoft 365 Copilot แบบสมัครสมาชิก สามารถเริ่มใช้งาน GPT-5 ได้แล้ววันนี้ โดยจะเห็นปุ่ม “ลองใช้ GPT-5” (Try GPT-5) ในหน้าต่าง Copilot Chat และจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงก่อนใคร ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป จะเริ่มทยอยได้รับสิทธิ์การเข้าถึง GPT-5 ตั้งแต่วันนี้ และคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานอย่างทั่วถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
นอกเหนือจาก Copilot แล้ว GPT-5 ยังพร้อมใช้งานในแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Copilot Studio เปิดทางให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้ GPT-5 เป็นโมเดลหลักในการสร้าง "Copilot" หรือเอเจนต์ AI แบบกำหนดเอง เพื่อจัดการกับกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น
รวมถึง Azure AI Foundry สำหรับนักพัฒนาบน Azure การมาถึงของ GPT-5 พร้อมกับระบบ “Model Router” จะช่วยให้สามารถดึงศักยภาพสูงสุดจากโมเดลตระกูล GPT-5 และโมเดลอื่นๆ พร้อมลดต้นทุนการประมวลผลได้สูงสุดถึง 60% โดยไม่ลดทอนคุณภาพของผลลัพธ์