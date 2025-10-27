"สี จิ้นผิง" ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ สื่อจีนเผยข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในสาส์นดังกล่าว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีน ต่อราชวงศ์ไทย รัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทย พร้อมกล่าวยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าเป็นพระราชินีผู้ทรงเป็นที่เคารพรักอย่างสูงของชาวไทย
สี จิ้นผิง ระบุว่า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ พระองค์เคยเสด็จเยือนประเทศจีนในพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสืบสานความผูกพันพิเศษระหว่างจีนกับไทยที่เป็นดั่งครอบครัวเดียวกัน พวกเราจะรำลึกถึงพระองค์ตลอดไป
ด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า เอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานทูต ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เป็นมิตรอันทรงคุณค่าของประชาชนจีน และทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ขณะเดียวกัน สื่อจีนได้ออกประกาศแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงนี้ โดยระบุว่า ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลไทยได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นทางการเป็นเวลา 1 ปี และขอความร่วมมือให้ภาคส่วนต่าง ๆ งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมบันเทิงภายในระยะเวลา 30 วัน
สื่อจีนยังรายงานว่า พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกาศปิดชั่วคราวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 วัดโพธิ์ยังคงเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติ แต่อาจมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นจากการปิดของสถานที่ใกล้เคียง เยาวราชเปิดดำเนินการตามปกติ โรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศยังเปิดให้บริการเช่นเดิม
ทั้งนี้ สื่อจีนแนะนำผู้เดินทางมายังประเทศไทยให้แต่งกายเรียบร้อย สีสุภาพ หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ฉูดฉาดหรือเปิดเผยเกินควร งดการดื่มสุราและแสดงความสนุกสนานในที่สาธารณะ ห้ามถ่ายภาพ วิดีโอ หรือถ่ายทอดสดโดยพลการ ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์หรือประเด็นการเมือง เพื่อแสดงความเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัยของชาวไทยในช่วงเวลาอันสำคัญนี้
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว / สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย / สื่อจีนหลายสำนัก