หมีจรจัด​ เข้าซูเปอร์มาร์เก็ต​ ทำลูกค้าบาดเจ็บ 2 ราย

เกียวโดนิวส์ (8 ต.ค.) เมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมา หมีตัวหนึ่งเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในจังหวัดกุนมะ และเข้าจู่โจมลูกค้า 2 ราย ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ตำรวจกล่าว
ลูกค้ารายหนึ่งที่ถูกทำร้ายภายในร้านที่เมืองนูมาตะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่หมีซึ่งยังไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ ได้หลบหนีออกจากร้านไป
ตำรวจระบุว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าหมีตัวดังกล่าวน่าจะเป็นหมีโตเต็มวัย มีความยาวประมาณ 1.4 เมตร เจ้าหน้าที่จึงใช้รถสายตรวจเพื่อเตือนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง โดยแนะนำให้อยู่ในบ้านและใช้ความระมัดระวัง
ในการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลาประมาณ 19:30 น. ผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่าเห็นหมีกำลังทำร้ายลูกค้าภายในร้าน นอกจากนี้ หน่วยดับเพลิงในพื้นที่ยังได้รับแจ้งจากพนักงานร้านว่าหมีตะปบผู้ชายคนหนึ่ง
ตำรวจกล่าวว่าลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายเป็นเพศชาย อายุ 69 และ 76 ปี ตามลำดับ
ผู้จัดการร้านกล่าวว่า"ผมรู้สึกว่าหมีมันสับสน มันอยู่ในร้านประมาณ 10 ถึง 15 นาที ดูเหมือนมันไม่ได้หิวหาอาหารอะไร" เขากล่าว
พื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ JR นูมาตะ ประมาณ 2 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำโทเนะ เต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้า ตำรวจระบุว่าพบเห็นหมีตัวหนึ่งเมื่อช่วงเช้าของวัน ห่างจากพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 1.5 กิโลเมตร