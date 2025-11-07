คุมฝากขัง “เสี่ยบอย-บังแอน” คดีกู้ภัย 2 มูลนิธิดังเขม่นชักปืนยิงเจ็บ ตร.ค้านประกันตัว

พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลางคุมตัว “เสี่ยบอย-บังแอน” ผู้ต้องหาคดีกู้ภัย 2 มูลนิธิดังวิวาทชักปืนยิงบาดเจ็บ ไปขอศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัว
วันนี้ (7 พ.ย.) พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง คุมตัวนายธนาคม หรือเสี่ยบอย ไก่บิน และนายณรงค์วิทย์ หรือบังแอน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) ไปขออำนาจศาลอาญา ฝากขังในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า และร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร หลังเปิดศึกยิงใส่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา บริเวณปากซอยลาดพร้าว 122 ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่อาสาทั้ง 2 มูลนิธิไปรับผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ชนกัน ทั้งนี้พนักวานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว
โดยระหว่างพนักงานสอบสวนคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คนขึ้นรถเพื่อนำไปฝากขัง ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงที่ก่อเหตุยิงว่า มีปากเสียงกันเรื่องอะไร เกิดจากการเดินกระแทกไหล่กันจริงหรือไม่ รวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจจริงหรือไม่ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนนอกมูลนิธิ แต่ผู้ต้องหาทั้งคู่ปิดปากเงียบ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน และก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นรถผู้ต้องขังไป
ขณะที่ พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เปิดเผยว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 คนเมื่อคืนนี้ เบื้องต้นให้การรับสารภาพ แต่มูลเหตุจูงใจไม่ได้เกิดจากการแย่งผู้บาดเจ็บ แต่มีการพูดจาไม่เข้าหูกัน ทำให้มีปากเสียงกันขึ้น ซึ่งเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีกับฝั่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจฯ ก่อน เนื่องจากมีพยานหลักฐานเรื่องการยิงปืนและครอบครองอาวุธปืนชัดเจน ส่วนเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่มีปากเสียงชกต่อยกันก่อนที่จะเกิดเหตุยิงนั้น ยังไม่มีการแจ้งข้อหา เนื่องจากต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน