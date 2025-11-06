กู้ภัย 2 มูลนิธิดังเปิดศึกแย่งคนเจ็บ ยิงสนั่นกลางเมืองบาดเจ็บ 3 ราย เร่งล่ามือปืน

เกิดเหตุระหว่างกู้ภัย 2 มูลนิธิชื่อดังมีปัญหาทะเลาะวิวาทแย่งผู้ประสบอุบัติเหตุ ก่อนยิงกันได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ปากซอยลาดพร้าว 122 ส่วนมือปืน ตร.อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว
วันนี้ (6 พ.ย.) เมื่อเวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.วิทวัส ขุนอักษร รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง รับแจ้งเหตุกู้ภัยมูลนิธิฯทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงมีผู้บาดเจ็บ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และตำรวจสายตรวจ สน.วังทองหลาง
ที่เกิดเหตุบริเวณฟุตปาธ พบเพียงกองเลือดและปลอกกระสุนปืนกระจายเกลื่อนพื้นถนน รวม 5 ปลอก เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ทราบชื่อ นายจิรายุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปีสภาพร่างกายมีบาดแผลถูกกระสุนปืนยิงที่คอ และนายอัครเดช (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปีมีบาดแผลถูกกระสุนปืนยิงเข้าเหนือราวนมซ้าย โดยทั้ง 2 รายเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดพร้าว
นอกจากนี้ ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย สภาพมีบาดแผลถูกกระสุนปืนยิงเข้าท้อง ทราบชื่อนางจิตทิวา (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปีอาสาสมัครมูลนิธิสยามร่วมใจ นำส่งโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุทั้ง 2 กู้ภัยมูลนิธิฯได้รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 122 เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายกู้ภัยฯมาถึงที่เกิดเหตุ จึงเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ก่อนกู้ภัยทั้ง 2 ฝ่ายจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันชุลมุน จากนั้นมีเสียงปืนดังสนั่น 5-6 นัด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนยิงรวม 3 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด และสอบสวนเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บทั้ง 3 ราย คาดปัญหาเกิดจากแย่งคนเจ็บ สำหรับมือปืนผู้ก่อเหตุเป็นชายแต่งกายสวมเสื้อยืด นุ่งกางเกงขา 3 ส่วน โดยหลังก่อเหตุหลบหนีไป จึงเร่งติดตามตัวเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป