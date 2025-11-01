ป.รวบ“โชค รังสิต” เบี้ยวค่าโดยสาร-ยิงใส่แท็กซี่กับลูกวัย 7 ขวบ

กองปราบตามรวบ“โชค รังสิต” ลวงแท็กซี่กับลูกวัย 7 ขวบ ไปส่งต่างจังหวัด ก่อนเบี้ยวค่าโดยสาร เมื่อถูกขับรถตามทวงกลับชักปืนยิงใส่รถ
วันนี้ ( 1 พ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์, พ.ต.ท.อภิชน ขันกา, พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายแมน หรือ “โชครังสิต” อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครนายก ที่ จ 66/2568 ลง 23 เม.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา ในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้, ร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนฯ” ได้บริเวณตลาดสด ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา นายแมน พร้อมกับเพื่อน ว่าจ้างเรียกรถแท็กซี่ที่มีลูกชายวัย 7 ขวบ นั่งมาด้วย จากจังหวัดสระแก้ว ให้มาส่งที่ ซอยรังสิต-นครนายก 31 ในราคา 1,800 บาท ระหว่างทางคนขับเกิดเอะใจท่าทางพิรุธของนายแมน กับเพื่อน จึงได้แวะเข้าปั๊มแก๊ส หมู่ 10 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก พร้อมขอเบิกเงิน นายแมนก่อน 500 บาท แต่ท้้งคู่กลับไม่ยอมจ่าย พร้อมเดินลงจากรถออกจากปั๊ม ไปลักจยย.ของชาวบ้านเพื่อขี่หลบหนีไป จังหวะนั้นแท็กซี่ขับตามมาเพื่อทวงค่าโดยสาร กลับถูกรายแมน ใช้ปืนยิงใส่ 3 นัด กระสุนโดนฝากระโปรง 1 นัด ทำให้คนขับแท็กซี่ต้องถอยหลังจนรถตกข้างทาง ส่วนคนร้ายขี่ จยย.หลบหนีไปได้ จึงเจ้าแจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านนา นครนายก จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งมาถูกตำรวจกองปราบจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายแมน รับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริง ที่หลบหนีเพราะไม่มีเงินชำระค่าโดยสาร ส่วนที่ใช้ปืนยิงนั้นเพื่อต้องการข่มขู่ ไม่ให้คนขับรถแท็กซี่ขับรถติดตามมาเท่านั้น จึงนำตัวส่ง สภ.บ้านนา จ.นครนายก ดำเนินคดีต่อไป