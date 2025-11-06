ตร.ออกหมายจับ “เสี่ยบอย ไก่บิน-บังแอน” มือยิงเหตุวิวาทกู้ภัย 2 มูลนิธิฯแย่งคนเจ็บ ล่าสุดมอบตัวแล้ว

ผกก.สน.วังทองหลาง เผยศาลอนุมัติหมายจับ “เสี่ยบอย ไก่บิน-บังแอน” มือยิงและตัวต้นเรื่องเหตุวิวาทกู้ภัย 2 มูลนิธิฯแย่งคนเจ็บ ล่าสุดเดินทางเข้ามอบตัวแล้ว
วันนี้ (6 พ.ย.) พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิยิงกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ว่า ล่าสุด ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว 2 คน ประกอบด้วย นายธนาคม (ขอสงวนนามสกุล) หรือ “เสี่ยบอย ไก่บิน” ซึ่งระบุว่าเป็นมือยิง และ นายณรงศ์วิทย์ (ขอสงวนนามสกุล) หรือ “บังแอน” ซึ่งเป็นบุคคลต้นเรื่องของการทะเลาะวิวาท
ทั้งสองถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์และไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก กล่าวเน้นย้ำว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาทั้งสองอย่างใกล้ชิด และหากพบตัวจะดำเนินการจับกุมทันที
นอกจากนี้มีรายงานว่า ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งสองราย เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวน ที่ สน.วังทองหลาง โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำ และดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย และควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป