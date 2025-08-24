“ทภ.2”เชิดชู “พลทหารพิทยุตท์”เสียชีวิตที่“ตาเมือนธม” ไม่พบบาดแผลไม่มีการทะเลาะ สาเหตุรอผลชันสูตร

สุรินทร์- กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของ “พลทหารพิทยุตท์” บริเวณ ปราสาทตาเมือนธม เบื้องต้นไม่พบบาดแผล ไม่มีการทะเลาะวิวาทและไม่มีประวัติเสพยาเสพติด สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างรอผลชันสูตร พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วน เชิดชูในความเสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ
วันนี้ ( 24 ส.ค.68) ความคืบหน้ากรณี พลทหารพิทยุตท์ โสดา กำลังพลสังกัด กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ประจำการพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เสียชีวิต ด้วยอาการวูบในห้องน้ำเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ( 23 ส.ค.) ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กของ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์รูปภาพและข้อความ ถึงกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของกำลังพลบริเวณปราสาทตาเมือนธม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วน
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา กำลังพลสังกัด กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18.15 น. โดยพบร่างผู้เสียชีวิตภายในห้องสุขา บริเวณ หน้าปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พลทหาร พิทยุตท์ โสดา อายุ 20 ปี เป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 1/67 จากการสมัครใจเข้ามารับราชการในโครงการพลทหารออนไลน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็กที่ 2 หมวดปืนเล็กที่ 1 สังกัด กองร้อยทหารราบที่ 211 กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตไม่มีประวัติเสพยาเสพติด ไม่มีภาวะความเครียด ไม่พบบาดแผล และไม่พบการทะเลาะวิวาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด โดยรอผลชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา และขอเชิดชูในความเสียสละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการแจ้งให้ญาติทราบแล้ว และจะให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลอย่างครบถ้วนเต็มที่ตามสิทธิและระเบียบที่ราชการกำหนด