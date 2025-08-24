กองทัพบกเสียใจ! พลทหารวัย 20 เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนตาเมือนธม อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ

กองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา กำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 21 ซึ่งเสียชีวิตในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม ขณะปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมให้การดูแลเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มที่ตามสิทธิ
วันนี้ (24 ส.ค.) กองทัพบกได้รับรายงานการเสียชีวิตของกำลังพลบริเวณปราสาทตาเมือนธม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วน
กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา กำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18.15 น. โดยพบร่างผู้เสียชีวิตภายในห้องสุขา บริเวณหน้าปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พลทหาร พิทยุตท์ โสดา อายุ 20 ปี เป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 1/67 จากการสมัครใจเข้ามารับราชการในโครงการพลทหารออนไลน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็กที่ 2 หมวดปืนเล็กที่ 1 สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 211 กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติเสพยาเสพติด ไม่มีภาวะความเครียด ไม่พบบาดแผล และไม่พบการทะเลาะวิวาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด โดยรอผลชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา และขอเชิดชูในความเสียสละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ กองทัพบกดำเนินการแจ้งให้ญาติทราบแล้ว และจะให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลอย่างครบถ้วนเต็มที่ตามสิทธิและระเบียบที่ราชการกำหนด