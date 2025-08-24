ทบ.เสียใจสูญเสีย “พลทหารพิทยุตท์ ” ผู้ตอบโต้เขมร "แผ่นดินไทยทำไมยืนไม่ได้" เร่งสอบสาเหตุ-เยียวยา

ทบ. เสียใจ สูญเสีย พลทหาร ผู้พิทักษ์ปราสาทตาเมือนธม “พลทหารพิทยุตท์ ” ผู้ลั่นวาจา ”ตรงนี้แผ่นดินไทย ทำไมจะยืนไม่ได้“ ตอกหน้า “โมนิก้า ป้าเขมร”.เร่งตรวจสอบสาเหตุ ยัน ทบ.ให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ เต็มที่
วันนี้ (24ส.ค.) พ.ต.หญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผช.โฆษก ทบ. เปิดเผยว่า กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา กำลังพลสังกัด กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18.15 น. โดยพบร่างผู้เสียชีวิตภายในห้องสุขา บริเวณหน้าปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พลทหารน้อย พิทยุตท์ โสดา อายุ 20 ปี เป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 1/67 จากการสมัครใจเข้ามารับราชการในโครงการพลทหารออนไลน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็กที่ 2 หมวดปืนเล็กที่ 1 สังกัด กองร้อยทหารราบที่ 211 กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติเสพยาเสพติด ไม่มีภาวะความเครียด ไม่พบบาดแผล และไม่พบการทะเลาะวิวาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด โดยรอผลชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
กองทัพบก ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ พลทหาร พิทยุตท์ โสดา และขอเชิดชูในความเสียสละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ทั้งนี้ กองทัพบกดำเนินการแจ้งให้ญาติทราบแล้ว และจะให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลอย่างครบถ้วนเต็มที่ตามสิทธิและระเบียบที่ราชการกำหนด