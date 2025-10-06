เปิดคลิปต้นเรื่อง! "อำนาจ รื่นเริง" หาเรื่องเด็กส่งของก่อนโดนซัดร่วงจนเสียแชมป์หน้าเซเว่น

เปิดคลิปวิดีโอต้นเรื่องเหตุวิวาทของ "อำนาจ รื่นเริง" อดีตนักชกดีกรีแชมป์โลก IBF หลังเข้าไปหาเรื่องเด็กส่งของร้านสะดวกซื้อ พร้อมพูดจาด่าหยาบตลอด สุดท้ายโดนซัดหมอบ
จากกรณีคลิปวิดีโอ "อำนาจ รื่นเริง" อดีตนักชกดีกรีแชมป์โลก IBF และเคยผ่านการรับใช้ทีมชาติไทยในมวยสากลสมัครเล่น มาแล้ว อยู่ในสภาพที่เมาปลิ้น หาเรื่องคนอื่นภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง จนหนุ่มในคลิปพยายามเข้ามาเคลียร์ และพูดดีๆ ว่าให้กลับไปนอน แต่เจรจากันไม่รู้เรื่อง สุดท้ายโดนสอนมวยจนเสียเชิงอดีตแชมป์โลกเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 ต.ค. เพจ "มวยโลก" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 4 นาที ระบุว่าเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุวิวาทกันบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
โดยจะเห็นว่า อดีตนักชกดีกรีแชมป์โลก IBF รายนี้อยู่ในสภาพมึนเมาเข้ามาหาเรื่องผู้ที่อยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่ง พร้อมกับยืนบ่นอยู่ภายนอกไม่หยุด อย่างไรก็ตาม จะได้ยินเสียงพูดคุยโทรศัพท์ที่มีคำแนะนำว่าให้หนุ่มที่นั่งอยู่ภายในรถลงไปสับศอกสักทีให้หลับอยู่ตรงนี้
ก่อนที่หนุ่มที่นั่งภายในรถจะเปิดประตูลงมาจากนั้นได้มีการพูดคุยกับ "อำนาจ" ระบุว่าตนเองจะมาลงของ ซึ่งทาง "อำนาจ" มีลักษณะเมาหนักจนพูดไม่รู้เรื่อง ก่อนที่หนุ่มรายนี้จะบอกว่าหากเมาก็ไปที่อื่น ตนเองจะลงของ อย่ามายุ่งกับรถของตนเอง ซึ่ง "อำนาจ" ก็ได้ใช้คำพูดหยาบคายกับคู่กรณีอยู่ตลอดและท้าทายว่าหากไม่ลงของจะโดนส้นเท้า